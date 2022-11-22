為了強化里政力量，新北市民政局2019年起系統性盤點里長、鄰長和里幹事資源，依序推出行動治理、行動鄰長及里幹事行動服務，疫情期間透過此服務，連結鄰里、警方、宗教團體、社政及役災領域，至今已有近百萬人次受益。

民政局長柯慶忠說，新北1032個里約有400位里幹事協助里鄰業務，里幹事是公務體系最前端，最常與市民接觸，因此市府規畫里務、鄰務、宗教、災防、警政及社政6大構面行動服務、訓練培力班和關懷激勵3大策略，民政局每半年都會前往各區公所輔導，至今已完成116次，並擇優與里幹事分享，打造專業團隊。

民政局指出，市府今年辦理4場里幹事培力班，透過里基層工作經費等專業課程及實務經驗分享，吸引大批里幹事參與，參訓率約8成。坪林區漁光里幹事林三有表示，行動服務課程有專業課程外，還有安排五行健康操和疊杯等趣味活動增進人際交流，收穫不少。

林三有也回憶，先前曾有颱風肆虐，豪雨不斷，里內多處道路積水、水管損壞無水用，區公所獲報後也是結合社政及警消，啟動行動關懷機制，安置獨老，有位高齡86歲的沈胡阿嬤曾因此感激落淚。

擔任金山區公所里幹事17年的游寶貴說，行動服務專案除了有清溝除草、各項研習活動外，她也關注單親、獨老、失智等高風險家庭，她協助調配物資支援、協調社政單位介入，近年來也透過里民LINE群組，開設「天籟知音」及「歌友會」等網路社群，增進里民感情。

烏來區公所里幹事游翠清說，多虧市府建立的聯繫平台，大家有辦法更即時監控南勢溪水域狀況、強化公共景點清消作業，她也響應市府愛心大平台待用餐活動，因疫情受困里民可以飽餐一頓，為地方注入滿滿溫暖。

民政局說，市府2019年啟動里長行動治理，至今已辦理170場次，解列率逾8成，隔年推出行動鄰長專案，完成147場研習訓練，有3.5萬人次參訓，去年推出的里幹事行動服務，也規畫6大構面行動服務、訓練培力及關懷激勵3大策略，希望串起在地力量，增強市民的認同感。