距離11月26日地方選舉倒數4天，民進黨重量級人物催票影片陸續釋出；祭出五支「為台灣挺身而出」系列影片後，民進黨和副總統賴清德今一同發布賴清德台語催票影片，賴用堅定語氣呼籲，為民主團結站出來，做蔡英文總統的後盾，1126一定要出來投票。蔡英文也將於近日發出最後催票影片。

民進黨主席暨總統蔡英文日前於LINE平台下動員令，呼籲支持者為台灣挺身而出，一人拉一票，11月26日回家投票。民進黨也在推出五支「為台灣挺身而出」影片後，發布賴清德的台語催票影片。

賴清德在影片中表示，台灣面對複雜的國際局勢，就算中國不斷打壓，但是國際對台灣的支持也越來越明確。他感謝全國人民團結打拚，在蔡英文總統領導之下，讓台灣可以發揮經濟、社會、民主、國防四大韌性，為下一代共同打造更好的國家，讓國際社會有一個更好的台灣。

他說，這一次，國際社會也在關心台灣的選擇，大家要用選票告訴世界，台灣守護民主的堅定態度。

賴清德表示，除了地方大選外，還有一張18歲公民權的選票，是讓民法、刑法、憲法齊一的重要投票，也是台灣史上第一次的憲法修正複決。若是肯定年輕人，支持年輕人，就要讓他們可以投票參與國家的未來。

賴清德也誠懇拜託鄉親，為了疼惜美麗的故鄉、為了用民主和世界做朋友、為了支持年輕人，11月26日一定要出來投票。也請大家全力催票、固票、拉票。支持民主進步黨提名的優秀候選人，一票顧家鄉、一票拚未來，勇敢大步向前走。