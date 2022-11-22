民眾黨祕書長謝立功22日到新竹縣議員候選人陳立基競選總部，與新竹縣「挺安戰將」聲援高虹安，謝直批民進黨鋪天蓋地抹黑高虹安，不僅是潑髒水，根本是在潑糞水，舉手牌齊喊「拒絕抹黑！拒絕潑髒水！」

謝立功認為選舉應回歸候選人政見，停止造謠抹黑高虹安，也呼籲應以相同標準來檢視所有政黨，特別是民進黨總召柯建銘，請大家把資料都攤在陽光下，由檢警調以相同標準來調查，綠媒、綠營的抹黑手法要適可而止。

謝立功說，民眾黨成立才3年，推出的候選人大多是政治新人，希望為台灣的政治注入一股清流，帶來新的政治文化，但高虹安參選新竹市長後，民進黨利用綠媒抹黑高虹安，不僅是潑髒水，根本是在潑糞水，不是一般選民要看到的選舉。

民眾黨新竹縣議員候選人陳立基說，選舉應以辦喜事的心態選賢與能，但選風一直在潑髒水抹黑高虹安，尤其民進黨立院總召柯建銘根本是在欺壓高虹安，儼然成為新竹市長第7位候選人，透過政黨系統性打壓高虹安，這樣國家的素質不會提升。

陳立基特別強調「民眾黨對毒品和酒駕是零容的！」意指酒駕被民眾黨開除黨籍和竹北市長提名的林冠年，也加入追殺高虹安行列。

民眾黨竹北市民代表候選人林俊智表示，選民厭倦每天的抹黑、潑髒水、黑函滿天飛，台灣要有一個乾淨、高品質的選舉環境，都期待回歸正常選舉，請大家堅決支持高虹安。

民眾黨竹東鎮民代表候選人鍾心渝表示，裝睡的人叫不醒，無下限的抹黑手段後，綠營無視悖離的民心，不去終止惡質選風，卻選擇毀滅性的攻擊高虹安，也請酒駕曾經是夥伴的（指林冠年）停止攻擊，找回政治的良心！