精英電腦（2331）加速推動轉型，甫於10月正式分割獨立的小金雞事業精強科技，在聚焦工控及車用充電兩大垂直領域解決方案之際，並宣布攜手英特爾、推出全新自有電競品牌LEET系列主機板及電競桌機等新品。

精強科技首款電競主機板Z790H7-A，鎖定遊戲玩家與專業人士的高效能需求，可跨世代兼容英特爾Intel 12、13代Core處理器、支援Win11 64bit，搭載DDR5高頻率記憶體、速度提升50％，配置的PCIe5並可提升2倍強大效能傳輸，全面升級儲存裝置讀寫速度。Z790晶片組對於超頻功能技術再提升，可支援一鍵超頻效能需求。

Z790H7-A主機板支援4個M.2 SSD Slots，其中PCIE Gen4介面能更快速升級儲存裝置，打造敏捷的性能與品質，同時搭載的USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-C可支援外接儲存設備使用。另配備18相數位電源使電競環境穩定無虞外，網路方面則配備Intel 2.5G LAN並支援M.2 2230 最新無線網路802.11ax技術。

Z790H7-A主機板採用一鍵式BIOS更新方式，解決玩家複雜繁瑣的BIOS更新問題，並特別設計配備客製化可控可調整式LED，以及ALC1220的8聲道高效音效晶片，設計搭配採用耐久耐用日系電容，展現絕佳聲光效果打造完美電競體驗。

LEET B660準系統電競主機，最高可支援 Intel第12代Core i3、i5、i7和i9處理器，其採用新的混合架構設計，提高整體性能，並可選配搭載NVIDIA GeForce GTX，或是AMD Radeon RX6650 XT等兩種顯示卡，讓電競環境再升級。

LEET B660配備可透視的鋼化玻璃側板，無須工具只需按下手柄按鈕即可輕鬆掀蓋。為了打造極佳的散熱冷卻環境，LEET B660具有足夠的氣流空間，並透過大表面進氣口達成最大限度冷卻效果。在機體本身設計配備一個3.5吋／2.5吋硬碟槽，最多可支持三個2.5吋硬碟或一個3.5吋硬碟，讓玩家可以適時升級儲存空間。LEET B660的獨家ARGB燈效app設計，在系統運行時有靜態、呼吸、色彩循環、關閉等四種燈光模式可自由改變顏色，優化整體電競體驗。

精強科技以產業應用價值方案提供者為發展目標，投入垂直產業應用利基型產品、提供產業應用解決方案，創造更高的商業運營效益與價值。精強科技有效結合自有品牌的全球業務據點與精英電腦既有通路資源，以資源有效整合之綜效達成集團整體經營績效。