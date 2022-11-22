韓星李成種日前在新莊宏匯廣場舉行首場海外粉絲見面會，李成種回憶起上次來台是2018年11月18日，這四年也與台灣粉絲度過許多「第一次」的決定，包括宣布重新展開全新挑戰自我、選擇台灣台北為個人首場粉絲見面會外，因此也特別選在相同的日子，要與粉絲們攜手從過去的自己一起走向未來。

首唱《Good Morning》舞台畫面同步回憶過去歌手練習生時期的李成種，現場更秀出當年INFINITE選秀紀錄，提起現場粉絲對著可愛表演的李成種感到十分疼愛感。畫面接著更來到幼兒、學生時期甚至畢業視頻的成種，滿滿親和力的成種也與大家分享自己成為歌手的初衷。首場粉絲見面會更帶來《Reach for the stars》、《Back》經典曲目，並回放過去INFINITE活動影片，李成種要帶著現場粉絲從過去的時間旅行中甦醒、一起走向未來！

粉絲熱情相挺現場一片燈海。（好的媒體提供）

李成種有「檸檬糖小王子」，希望能跟粉絲們一同迎向未來。（好的媒體提供）

對於自己的第一場個人海外粉絲見面會就獻給台灣，睽違4年來到台灣粉絲身邊的成種，現場準備了許多跟自我回憶過去及成長的主題互動，讓台灣粉絲們透過成種精心準備的資料影片視頻，與現場幸運粉絲們一同在舞台上玩耍，更要帶給大家李成種的全新樣貌！「檸檬糖小王子李成種」，也是粉絲們對他一貫的暱稱，也是成種想要讓大家在遇到什麼困難、感到壓力的時候，就來吃一顆檸檬糖！現場更邀請幸運粉絲們一起了解他們的煩惱，貼心的成種慢慢地聽取粉絲的各種小故事，並親手送出自己準備的檸檬糖，讓現場粉絲們直呼簡直就是自己心中唯一男神！

在粉絲見面會的最後，李成種也與現場粉絲們分享自己距離了漫長的四年才能與大家見面，為了首場自己也是非常緊張、很擔心自己是否與大家稍微疏遠，但現場粉絲給予滿滿的愛，讓他感覺非常親近，表示希望在不久的將來還會再回到台灣粉絲身邊。

睽違4年來到台灣粉絲身邊的成種，現場準備了許多跟自我回憶過去及成長的主題互動。（好的媒體提供）

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