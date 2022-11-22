民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵回應，多次說明過，林姿妙陣營卻一再裝蒜，對於惡意指控，日前已提出告訴。（吳佩蓉攝）

國民黨宜蘭縣黨團今（22日）質疑蔡英文總統要民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵繼承老縣長陳定南的精神，但江卻與陳口中的黑道少年、宜蘭市民代表會主席林智勇關係密切，問江扛的起陳的青天招牌、宜蘭精神嗎？江聰淵競辦回應，多次說明過，林姿妙陣營卻一再裝蒜，對於惡意指控，日前已提出告訴。

國民黨縣議員黃琤婷表示，蔡英文總統說希望江聰淵能繼承老縣長陳定南的精神， 但江跟陳口中的黑道少年林智勇關係非常密切，不禁讓人質疑江扛得起宜蘭精神、陳的青天招牌嗎？更指出陳定南當時還重砲痛批開設搖頭店的林智勇。

黃琤婷說，今年3月林智勇為詐取高額保險金，自導自演利用公務車製造假車禍，檢調也具體求刑7年的有期徒刑；像這樣的人跟江聰淵關係密切，萬一黑道真的入主縣府，宜蘭未來令人堪憂！強調民主聖地，選民有知的權利、候選人有告知的義務，請江出面坦白是不是大家口中的黑道候選人。

國民黨縣議員楊弘旻指出，前縣長呂國華擔任市長時，只是接受市民代表們的推薦，任用林智勇擔任調解會委員，就被陳定南批評是黑道酬庸，現在所有候選人都指控市公所賤賣市地跟黑道掛勾，為什麼江聰淵遲遲不出面說清楚、講明白。

江聰淵回應，多次說明過，國民黨陣營卻一再裝蒜、看圖編故事，對於惡意指控，已提出告訴。國民黨說他跟林智勇是政治盟友，但江聰淵強調，他是市長、林是代表會主席，彼此有公務往來跟互動是很正常的，惡意誤導選民認知與判斷，用潑髒水的方式，可知對手選情告急，所以不擇手段。

江聰淵競辦指出，按照國民黨的邏輯，縣議會議長張建榮承攬很多縣府工程，也曾為林姿妙站台，但民進黨從未影射2人有圖利關係。請藍軍到選舉最後階段，不要胡亂攀咬，並呼籲宜蘭人一定要出來投票，強調監督政治人物，要同一標準、公正公平，用過度臆測與渲染編造故事，很容易卻很不負責任。