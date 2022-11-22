台南市長黃偉哲化身超級推銷員，介紹經發局市場處的年菜預購活動。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲（左六）參加農業局舉辦的台南胡麻季行前記者會活動。（張毓翎攝）

台南號稱「美食之都」，年底選舉逼近，爭取連任的民進黨籍台南市長黃偉哲，推動市政依然不停歇，22日他化身超級推銷員，行銷農業局的台南胡麻季，以及經發局市場處的年菜預購活動，只見他兩手捧著豐盛的年菜，賣力地在鏡頭前，邀請各地民眾來台南採購、遊玩。

冬天是品嘗胡麻的最佳時節，台南是本土胡麻最大產地，今年雨下得少，所以胡麻品質好，產量也較去年增加，善化、安定和西港區農會固定跟農民契作胡麻，並不斷推陳出新各種加工商品；今年台南胡麻季，將於投票日的隔天在善化區農會登場。

農業局今天結合善化、安定和西港區農會，在民治市政中心大廳舉辦胡麻季行前記者會，剛跑完一整個上午車隊掃街的黃偉哲，一到會場看到琳瑯滿目又吸睛的胡麻產品，他直喊「肚子餓了」；他說，台南胡麻是「頂港有名聲，下港尚出名」，市府與農會強強聯手，使每年胡麻季愈辦愈旺，明年也要持續舉辦。

胡麻季行前記者會結束後，黃偉哲馬不停蹄參加經發局市場處的年菜預購活動，經發局的「台南便利送」網路平台，配合農曆年菜檔期，推出「888發發發」、「1288就要發發」、「1888／1988一路發發」等3種年菜組合，23日中午開賣，早鳥訂購最高下殺3折，購買年菜組合還贈送限量保冷袋。

黃偉哲說，選戰氣氛漸濃，不過年味是大家更關心的，台南很多傳統市場的美食，並不輸五星級飯店，這次市府結合4個傳統市場推出多樣的年菜組合，不但物超所值，還可宅配到府，即使無法親自來台南，民眾透過網路訂購也能享用到傳統市場好料。