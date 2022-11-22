受到通膨、升息等因素衝擊，今年全球股市都出現重挫，標普500指數暴跌超過17%以上，高估值的科技股更是身受重傷，讓投資人驚慌失措。不過有一間113年歷史的孤兒院卻在一檔股票上賺進18億美元（約新台幣560億）引起市場熱議。

綜合外媒報導，這間孤兒院就是在1909年由巧克力、糖果大廠好時（Hershey's）創辦人Milton S. Hershey所設立的好時學院（Milton Hershey School）當時膝下無子的Hershey夫妻決定將資源與世人分享，便全心投入慈善事業，他們將大部分的財產轉移至學校專門的信託基金Milton Hershey School Trust讓資源可以更妥善也更長久的運用。

如今，該信託基金擁有高達28%的好時集團股份，成為第一大股東，同時也是好時樂園（Hershey Park）的持有者。而Hershey今年的股價在食品價格上漲、高殖利率的保護下，躲過股災重傷，反而上漲超過17%，該信託基金也賺進18億美元的收入。

民生消費族群是今年標普指數中，表現最為穩健的族群之一，僅下跌3.7%次於能源族群，且33支股票中有超過一半上漲，而在所有標普500指數的股票裡，只有四分之一的股票能維持漲勢。

好時學院起初專門招收家境貧寒的白人男性孤兒，於1976年開始招收女生，現在有一半的學生都是女生，並持續幫助各種族裔的弱勢學生，同時好時學院也成為美國著名私立寄宿學校。