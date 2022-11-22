縣府斥資7500萬元打造連結至桃園市新屋區的雙新自行車道，完工後鐵馬族就不必繞道，一路欣賞海岸線風光，安全又便捷。（羅浚濱攝）

國民黨新竹縣長候選人楊文科重視民眾的運動權益，除了第一期任內完工的自行車道，並全力推動新豐鄉雙新自行車道等6項計畫，未來完工後，新竹縣自行車道遍及山、海、湖，提供喜愛單車運動的民眾騎乘樂趣。

楊文科指出，新竹縣頭前溪南岸經典自行車道工程已在2020年完工，總長17.2公里的車道，往西串聯新竹市左岸自行車道至17公里海岸線，往東則連結竹東河濱公園至台三線，沿著頭前溪打造大新竹地區東西向的自行車軸線。

楊文科說，6月在竹北市上路Youbike20，周轉率達到全國第二高，僅次於台北市，更顯示新竹縣單車風氣盛行，為提昇新竹縣觀光自行車道的整體建設效益，正積極推動6項自行車相關計畫。

楊文科說，新豐海岸線全程11.8公里，縣府不僅在海岸線規畫綠色海岸風景遊憩區，也斥資7500萬元打造一條連結至桃園市新屋區的雙新自行車道，未來騎自行車可以往北串聯新屋，往南至新竹市，可以就近欣賞濱海地區的風景，還可以認識新豐石滬，一舉數得。

此外，還有關西牛欄河自行車道改善工程，寶山一、二水庫自行車道周邊旅遊環境營造計畫，新埔鎮照門鐵馬驛站觀光環境改善工程，淺山自行車休憩站周邊環境改善工程，霄裡溪自行車道設施環境改善計畫均在進行中，未來可增加更多自行車觀光路線，帶動新竹縣的旅遊發展。

楊文科強調，除了布建自行車道外，周轉率高的Youbike，明年也將在竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉等人口稠密地區設置，方便民眾作為通勤、觀光使用。