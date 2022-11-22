法國監管機關Arcom周一表示，已經致函推特(Twitter)，要求該公司在經歷一系列大裁員之後，仍確保該公司能履行資訊透明化的法律義務。

負責視聽和數位通訊的監管單位Arcom說，在馬斯克(Elon Musk)接管推特之後，已宣佈大幅裁減員工的決定，並解僱一半員工，以及終止數千名約聘員工的合約。

Arcom認為這些裁員決定，對於推特維護用戶安全環境的能力，產生了直接的影響，並為此感到擔憂。

推特是法國廣泛被使用的社群平台之一，但推特也引發了關於民主辯論、公共安全的系統性問題。Arcom說，在這方面，推特尤其必須遵守義務，確保這些義務獲得正確的落實。

Arcom表示，已經書面要求推特，確認該公司能夠承擔法律義務，尤其是確保能有效稽核非法或有害的內容，同時保證能尊重用戶的權利，包括言論自由。

此外周二最新的消息指出，推特法國的負責人Damien Viel已宣布離職，他感謝在法國一起共事七年的團隊，說：「一切都結束了」。

Viel拒絕透露離職的具體原因，也拒絕透露馬斯克在收購前和收購後，在法國的雇員人數變化。

馬斯克在十月接手推特之後，已在全球裁員約半數員工。