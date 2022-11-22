公園公廁所散發的臭味最令使用者詬病，甚至讓有內急的人寧願另尋他處也要敬而遠之；為了徹底解決此民怨，新北市政府水利局除了大力推動後巷污水接管外，近年也針對民眾使用頻率較高的公園公共廁所著手辦理污水接管，新北市可接污水管線的公園公廁共有88處，已全數接管完成，其餘新建廁所如管線到達則可進行納管作業。

水利局表示，過去在污水下水道建設經費有限下，為優先改善市民生活環境，全數投入進行用戶污水接管，今年10月31日新北市用戶接管普及率已大幅成長至71.53％，接管近117萬戶已是全國最高。

水利局指出，市民大力支持污水建設及用戶接管，並期盼有更優質的居家環境，其中公園公廁的化糞池以往大多位於開放空間，長久下來容易臭味逸散，造成民眾觀感不佳，但完成接管的公園公廁不僅沒有臭味，也可減少登革熱等病媒蚊傳染病威脅，還可以免除管理單位定期抽水肥困擾和花費，提供市民更寬廣較佳的遊憩環境。

常去板橋福德公園蹓小孩的陳姓民眾表示，以前每次要帶小孩去廁所洗手的時候，小孩都吵著寧可回家再洗，就是因為廁所環境的化糞池味道太濃厚，不敢靠近，現在沒有了化糞池，味道整個都不見了，小孩也願意使用廁所，不用再趕著跑回家了。

新北建設了很多特色公園，並打造多處多元共融的兒童遊戲場，在玩樂運動之餘，常會需要去上廁所或進行沖洗，以往髒亂環境的公園廁所，總是成為大家陰影，公園廁所除了需要密集的打掃外，完成污水接管也是很必要的，未來水利局除持續推動市民住家污水用戶接管外，也將進一步提升公共設施環境品質，打造更優質的生活環境。