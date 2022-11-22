渦扇-10B「太行」發動機

中國正為戰機加緊研製引擎，但如成都單引擎殲-10採用的，仍是最受歡迎的俄製AL-31。這款引擎不僅用在Su-27、Su-30、Su-35和Su-57上，也用在S-70B「獵人-B」（Okhotnik-B）重型無人戰機上。

然而，據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）21日報導，未來殲-10將不再靠AL-31驅動，中方已研製出渦扇-10B引擎，而這將讓北京有理由下令，要中國戰機不再使用俄製發動機。分析指出，儘管早在AL-31退役前，中國便會加以淘汰，但最有趣的，就是事實很可能會證明，渦扇-10B比這俄製品好。

或許更好的消息在於，隨著殲-10開始安裝渦扇-10B，殲-11B雙引擎戰機也將安裝陸製發動機。甚至有中方消息人士透露，從2023年1月起，殲-11B也將開始安裝自製心。而由戰術角度看來，能在殲-11B上安裝新引擎舉足輕重，它在軍事行動中雖與殲-10重疊，但航程較長。

起碼近10年來，中國一直在研製並測試渦扇-10B，並由殲-11率先安裝。但研製渦扇-10B是為了要打造供殲-20使用的渦扇-10C，以提供超音速巡航能力。

事實上，最初殲-20安裝的也是AL-31，而這是否意味渦扇比俄製的更好。分析認為很可能，只不過中國需要更多時間來測試渦扇-10系列發動機。

而殲-10逐步淘汰俄製發動機，採用渦扇-10B，未來很可能擴及所有的現役戰機。中方已打造了超過540架殲-10戰機，其中有25架已出售給巴基斯坦。

部分消息人士說，渦扇-10B比較不需要維修，而且能讓戰機比用俄製引擎時，更能徹底發揮效能，也變得更可靠。而殲-10改用渦扇-10B發動機，將有助於殲-11，和較新的殲-16與殲-15機隊全面採用渦扇系列發動機，進行標準化。