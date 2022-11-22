聚陽(1477)今舉行業績發表會，今年前3季合併營收247.2億元，較去年同期成長16.42％，每股盈餘11.32元，毛利率為24.75%，營益率為13.62%，均優於去年；前3季EPS也已經超越去年全年。聚陽為高息概念股，每年的配息率平均在70%~90%。聚陽指出，成衣供應鍊已經出現重組，由中國、越南往南到印尼、馬來西亞和印度及孟加拉等地，而聚陽在此趨勢中站在一個有利的位置。展望明年，雖然挑戰仍有很多，但也有機會，聚陽認為是倒吃甘蔗的情境，首季客戶仍有消化庫存壓力，但2Q之後將逐季轉好，全年營收可望再創佳績，運動外出服飾占比將會再提高。

聚陽客戶包括：Gap、Kohl's、Target、Hanesbrands等，生產基地主要集中在東南亞，橫跨越南、印尼、柬埔塞、中國、菲律賓和非洲等地。其中越南產能占比為40%、印尼產能占比為37%、柬埔塞產能占比為18%、中國產能占比為3%、菲律賓產能占比為2%。在工資方面，今年5大產區的工資均較去年上揚，幅度在1%~8%。出貨區域別，有8成在美國，而亞洲約2成。

聚陽強調今年10月董事會通過重要議案，因應公司中長期產能成長需求，決議通過孟加拉產能投資及子公司設立案，投資金額為1430萬美元（約台幣4.57億元）。聚陽屬意孟加拉，除了看準當地人工便宜、英語能力溝通無礙，當地的紡織供應鏈水平也佳。初期預計先租用孟加拉當地廠房，最快明（2023年）年底開始投產。

聚陽3大競爭優勢：一、多角化經營:6個跨國產區、20個以上的客戶、上百條的生產線產能。二、彈性管理:約7%的代工產能、快速補貨能力、優秀存貨管理。三、整合服務:一站式採購、產品設計與樣品服務、主副料的整合能力。

聚陽在未來三年6個成長動能=3新+3合。3個創新就是新市場、新客戶、新產品；3個整合則有：1.供應商集中統合：依照客戶的集中採購計畫，持續增加市佔率。2.價值鏈垂直整合：藉著掌握布料的來源與品質，提供客戶有競爭力的採購價格。3.數位化商品整合：藉由新科技導入3D系統整合，縮短供應鏈流程。