美國電動車新創公司法拉第未來（Faraday Future Intelligent Electric）周一坦承自己都「嚴重懷疑」是否有能力繼續經營下去，也不確定何時能完成自家FF 91豪華電動車的首批交貨。

該公司先前計畫在今年第四季開始交車。與其同業一樣，法拉第未來也因為成本不斷升高及供應斷鏈而面臨困境。這些因素迫使該公司延後FF 91豪華電動車的交付。

周一法拉第未來股價重挫6.8%，收在0.34美元。今年以來，其股價已下跌約94%。

該公司表示，為了在2022年結束前和2022年之後持續經營下去並提高產能，公司需要額外的資金挹注。

Faraday Future並表示，截至11月17日，該公司收到369張預購訂單，較截至6月30日的399張訂單減少。

該電動車新創公司表示，截至第三季底（9月30日）現金還剩下3,176萬美元，較前一季的1.21億美元大幅縮水。

不過該公司第三季虧損1.034億美元，較去年同期的虧損3.039億美元顯著收窄。