2023年第20屆SBL暨第18屆WSBL賽程出爐，本屆SBL與WSBL賽程將合併進行，賽程共安排在板橋體育館、輔仁大學、新竹市立體育館、彰師大體育館、高雄鳳山體育館五處場館進行，WSBL也將首度前進新竹市、彰化縣進行比賽，開幕戰謹訂於2023年1月7日假輔仁大學體育館開打。

新球季SBL與WSBL兩大賣點，是推出全新賽制以及WSBL增加雙北以外縣市的賽程，透過上述的變化為比賽帶來新刺激，達成本會培育本土優秀好手、推展台灣籃運的服務宗旨。

第20屆SBL共計將進行10個循環60場比賽，第18屆WSBL共計將進行8個循環48場比賽，採用每兩個循環為一個階段的全新賽制，將設定各階段冠軍獎金，鼓勵SBL與WSBL球隊每場比賽都全力以赴，打出精彩好球回饋球迷。

目前公告SBL與WSBL第一階段賽程表，第二階段起賽程將依照前一個階段的名次進行編排，增加比賽可看性，季後賽改為挑戰賽制，由例行賽總戰績第三名與第二名進行三勝二勝制對決，勝隊再與例行賽第一名球隊進行五戰三勝制總冠軍賽。