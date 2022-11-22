元太22日宣布，首度榮登「台灣最佳國際品牌價值」榜，以7,800萬美元的品牌價值名列第24名，肯定公司以E Ink電子紙本業開拓多元的電子紙應用，連結推動產業生態圈成長的經營策略，打造全球產業領導者形象，並具國際影響力的品牌成效。

「台灣國際品牌價值調查計畫」由經濟部工業局主辦，偕同財團法人台灣經濟研究院與全球權威品牌調查機構Interbrand，透過「全球100大品牌調查」的專業品牌鑑價模式，從「量化財務」與品牌經營管理面向的「質化構面」分析，藉由品牌於國際市場之定位連結，衡量台灣品牌企業於國際市場定位及其國際品牌價值。

元太董事長李政昊表示，元太做為電子紙產業領導者，致力研發與製造先進的電子紙顯示器，並推廣電子紙應用於多元化場域中，期能將電子紙運用到各式物體的表面上。除了透過E Ink的企業品牌願景「We Make Surfaces Smart and Green」於全球行銷推廣低碳節能的電子技術與應用外，為擴大電子紙產業發展，積極攜手上中下游供應鏈與品牌客戶等生態圈夥伴，建構與拓展電子紙生態圈，共同打造兼具智慧與創新的低碳電子紙應用，有助於各式不同場域落實減碳永續行動。

元太以電子紙技術為核心，運用E Ink為品牌，打造E Ink等同電子紙代名詞的形象，並於全球布建六大研發中心及製造基地，結合電子紙模組夥伴、系統整合商，服務全球品牌客戶，包括電子書閱讀器品牌Amazon Kindle、樂天Kobo、PocketBook，及採用電子紙貨架標籤的零售業者Best Buy、家樂福、Lidl、Home Depot、Walmart等。 元太承諾於2030年達到使用100％再生能源（RE 100）及2040年達到淨零碳排目標，並積極參與RE 100、EP 100、氣候宣言（The Climate Pledge），與SBTi科學基礎減量目標等國際性倡議，及以TCFD架構揭露氣候相關風險及機會之財務影響。

同時，元太以全新品牌願景展現在AIoT時代中，讓電子紙與生俱來的省電及可動態顯示的特性，將生活中各式物體的靜態表面，轉換成動態的數位資訊表面，配合低碳智慧城市的發展，推動電子紙在智慧零售、智慧交通、智慧物流等領域持續發展，讓E Ink在企業穩健獲利之中，仍能兼顧環境永續發展。