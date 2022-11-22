雲林縣夜光天使關懷活動開跑，受疫情影響愛的關東煮換成麥當勞。（張朝欣攝）

國際同濟會舉辦雲林縣夜光天使關懷活動邁入第11年，以往在寒冬中請夜光天使學童享用關東煮暖心暖胃，但因疫情影響，去年換成吃麥當勞兒童餐，今年學生也想吃麥當勞，同濟會22日準備數十份麥當勞送給北港鎮北辰國小學童們，展開為期1個月的全縣夜光天使關懷活動。

夜光天使關懷活動由國際同濟會雲林區區主席王清銓、北辰國小校長陳明誌等人共同主持，活動主要宗旨在於關懷單親、失親、隔代教養、低收等弱勢家庭學童，11年前由雲林縣議員蔡岳儒與國際同濟會共同發起，一開始以北港地區夜光天使為服務對象，再陸續擴及至全縣20鄉鎮市。

王清銓表示，該活動與國際同濟會宗旨「關懷兒童、服務社區」的理念不謀而合，因此同濟會各區共襄盛舉，起初考量冬天學童喜歡熱食，因此選擇關東煮讓孩子暖心暖胃，但這幾年因新冠疫情影響，去年起改送麥當勞兒童餐，方便孩子帶回家享用。

王清銓說，今年詢問夜光天使學童想要吃什麼，結果大部分孩子都選擇麥當勞，所以今年持續購買麥當勞餐點送給孩子，希望藉由愛的關懷活動，讓夜光天使班學童們感受到愛的力量，日後有能力時再加入愛的行列，回饋社會讓愛永續傳承。

陳明誌指出，11年前「愛的關東煮」校園巡迴活動，從北港地區起跑，至今已擴增到全雲林縣，每年有上千名學童受惠，顯示大家對夜光天使孩子的關愛不斷擴大中，希望藉由大家持續付出愛心，吸引更多善心人士、企業社團共同參與，讓孩子在溫暖的心、美味的食物中成長茁壯。