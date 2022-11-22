尋求連任的台東縣長饒慶鈴，今（22）日一大早就從長濱出發，沿著東海岸一路往南拜票，從伴隨風雨前行到迎來燦爛陽光，希望能獲得民眾的支持，繼續為鄉親提供服務。

饒慶鈴今日一大早從台東縣最北的長濱出發，一路往南到成功、東河拜票，看到遷到了長濱街區的長濱衛生所，已啟用的成功鎮多元照顧服務中心等，伴隨著風雨堅定前行，最後迎來燦爛的陽光。

饒慶鈴指出，自己上任後與團隊花費近6千萬元改善長濱漁港，新設西碼頭增20船席，並爭取到1.1億元的預算，將在長濱興建住宅式長照機構，還補助新港區漁會、建置台東第1座魚貨加工場；成功鎮衛生所遷建工程已經展開，未來將可擴增醫療門診照護空間

此外，東河鄉則以衝浪活動領軍，搭配在東河國小建置海洋運動推展中心，持續推廣成為台東海洋文化教育重鎮，還投入1億元預算提升東河鄉基礎建設及金樽漁港，完成漁港疏濬及岸上設施等。

饒慶鈴說，接下來她與團隊會為了台東更美好的未來繼續努力，要做得更多、更好，希望能獲得民眾的支持，讓她順利連任，繼續為鄉親服務。