新北市板橋區議員選舉21人搶9席，戰況激烈，一向關懷弱勢的藝人狄鶯對同樣重視弱勢團體權益，主張強化「教育、婦幼、關懷、專業」四大主軸的國民黨議員候選人劉美芳相當認同，聽聞劉美芳選情告急，特地透過友人安排，陪同劉美芳一塊掃街拉票，希望劉美芳能順利連任，繼續為民服務。

狄鶯是許多熟齡族群心目中的偶像，當她陪同劉美芳一塊至板橋區福德市場掃街時，帶給現場阿姨、阿嬤、媽媽們雙倍驚喜，許多粉絲開心地與狄鶯、劉美芳合影，在福德市場掀起一股追星熱潮，讓狄鶯頓時成為「最佳助選員」。

劉美芳表示，能得到狄鶯的支持，且願意與她一塊掃街拉票，讓她十分感動，而狄鶯很有愛心，也樂於做公益活動，和她重視弱勢團體權益的理念十分契合，未來希望兩人有更多合作機會，一起帶給這社會更多的愛，並在婦幼、教育領域做更多的奉獻，造福更多民眾。

狄鶯陪同劉美芳沿路掃街的過程中，劉美芳同時也獲得台北市長候選人蔣萬安、新北市長侯友宜以及國民黨主席朱立倫的相挺。另外，前後任的板橋市長江惠貞、吳清池、林鴻池也都現身在劉美芳的造勢活動上，一同替其加油打氣。