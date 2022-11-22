和大S離婚滿一週年的汪小菲，昨因被告知沒付家用被前妻提告，讓他氣得大動作跳出連發多文批評S家，甚至連具俊曄都被暗酸「別人著就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？」引來外界兩極評論，資深媒體人「莎莉夫人」稍早則在臉書表示，具俊曄和汪小菲的不同之處，應該就在於是否真心愛大S這個人，「直白點，她跟誰睡過，我都不在乎了，哪會在意床墊被誰睡過？你若介意她的情史，當初為何跟她結婚？」

汪小菲昨發多文批評大S一家，並曬出收支表，強調自己從去年11月起就支付了4千多萬家用，如今他不想再幫大S付電費。曾任文字記者、新聞總監的「莎莉夫人」聽聞此消息，稍早在臉書以「都離婚了 ，你還管什麼床墊」為題發文，認為離婚協議是有法律效力的，「如果當初沒有羅列停止支付生活費的條件，那麼該付的就付」。

莎莉夫人發文。（圖／翻攝自莎莉夫人的工作生活札記臉書）

「莎莉夫人」從汪小菲的話語感覺到對前妻及其現任伴侶的攻擊，她認為：「既然離婚了，前妻要跟誰住在一起、就算讓再婚對象睡之前你睡過的床墊、枕頭又如何？干卿底事？再婚對象都不介意了」。

莎莉夫人說，如果她是汪小菲，看到前妻再婚竟然寧願選擇經濟條件不優渥的對象，應該會反思自己過去婚姻裡犯了什麼錯，期許自己不要再犯，為了會對另一半更好，不要重蹈覆轍。另一方面，「如果我是那位被罵『窩囊廢』的男人，當我搬進女方家中時，我不會問：『這床墊是妳前夫睡過的嗎？』」

具俊曄按讚了大S聲明。（圖／翻攝自hsushiyuan IG）

莎莉夫人最後呼籲，「好聚好散，離婚（分手）不出惡言，才是真爺們！」而大S昨透過IG發表聲明後，引來3萬多人按讚迴響，具俊曄雖然也在這場戰爭中被點名，但至今未出聲，僅默默按讚了老婆聲明，低調力挺愛妻。