民進黨新北市長候選人林佳龍指新北沒有重大建設「如果有我道歉」，國民黨新北市議員候選人們透過臉書串連，列舉新北近年重大建設，要求林佳龍道歉。對此，林佳龍今酸回他們自曝其短，列舉的都是地方小型工程，而非有國際格局的建設，批新北市長侯友宜無大格局及政策創新能力，把政務官當事務官做。

林佳龍指出，「新北市在市長侯友宜治理12年下是4大皆空」，沒有國際會議展覽中心、沒有大型文化藝術表演場館、沒有體育運動巨蛋、沒有城市博物館，4大皆空因為侯市長沒有國際的格局，老是在做一般的市政。

林佳龍表示，侯友宜治理屬內向型，基本上他是事務官，但直轄市長是政務官，他把政務官當事務官做，事務官就是在法令下面好好去執行，就是依法行政，甚至會惡法亦法，有時過於保守反動沒有進步性，更不要講說是創新，做為一個民選的直轄市長，是政務官，要有政策創新，用政策來制定法令，然後編列預算，最後才是由是事務官執行。

林佳龍批，侯市長無法把新北市長做好最大的問題，就是他自詡為警察市長，把市長當里長做是錯的，新北市長是台灣最大民選的政務官，必須要有政策創新，須對新北市量身訂做要有一套城市願景，要有政策規畫，要去整合各個相關單位，才能夠去落實政績。