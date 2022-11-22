年底選戰剩不到一周，無黨籍台北市議員候選人洪士奇，未經同意製作與松山信義區里長們的聯合文宣，讓該區藍營里長22日集體站出來表達不滿，甚至有里長號次被印錯，台北市議員秦慧珠也怒批，搶國民黨選票意圖明顯，讓國民黨籍里長集體被陷害，北市議員候選人洪士奇回應，文宣內容是呼籲支持者，支持他就支持這位里長，並沒有要某一位里長必須支持他。

秦慧珠22日在「譴責洪士奇、請問黃珊珊」記者會上指出，該候選人挑國民黨籍同額競選的里長，製成聯合文宣投遞，讓里民誤認藍營里長倒戈，搶國民黨選票意圖明顯，他此舉恐觸犯刑法跟民法，未經他人同意使用資料，意圖使自己當選等。

秦慧珠也說，上周五有里長發現，起初在松山區發送，這兩天則在信義區，里長也發現信箱塞滿不認可的文宣，議員候選人讓國民黨里長集體被陷害，支持該候選人的黃珊珊也應出來說明，是否幫這些里長說句公道話。

信義區里長聯誼會長楊玉堂表示，嚴厲譴責洪醫師的行為，沒經過同意印製文宣，昨日發放今日就有里民來反應，希望他可以回應；松山區里長聯誼會長陳永昌指出，沒經過同意隨意印製文宣很不應該，甚至還有里長的號次被印錯，希望他有誠意的道歉。

台北市議員王鴻薇也說，候選人應收回奧步文宣，並正式道歉，選舉到最後關頭，里長站出來就是無法容許欺騙式文宣，也有里民要求黃珊珊說話，黃珊珊不要變成「謊」珊珊。

洪士奇回應，松山信義區同額競選的里長，不只有國民黨籍，還有七位無黨籍，選擇同額競選的里長，是因不想挑起選舉地方仇恨，不要解讀成要讓什麼黨的里長倒戈，而整份文宣均未提到黃珊珊3個字，若有問題應該問他而非黃珊珊，除非另有所圖。

洪士奇也說，文宣內容是呼籲他的支持者，支持他就支持這位里長，並沒有要某一位里長必須支持他，如果這些里長有政黨壓力要告他，他坦然接受，但仍堅持對里長的好政策表示支持。