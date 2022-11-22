台北市議員候選人張榮法，指控日前拜票時，遭民進黨陳時中競選團隊的人員圍毆到住院，認為已有傷害及妨害選舉的犯行，22日上午在前立委謝啟大及多位支持者陪同下到台北地檢署提告陳時中及10名動手的人士涉嫌傷害、妨害自由、妨害選舉等罪。

對此萬華警分局22日坦承，包圍張榮法的都是分局便衣人員，表示是避免發生危害，張當時向陳的團體叫陣，恐會發生衝突、滋生事端，所以第一時間才將張區隔開來。

警方指出，11月19日下午4時30分許，張榮法與其競選團隊，在雙和市場掃街時，剛好和陳時中拜票團隊遭遇，張榮法看到對方便衝向前，大喊：「萬華不是破口！下架民進黨！」等語，情緒激動且一直要往前衝。

萬華分局維安警方為避免發生危害，第一時間以勸導方式要張冷靜，但張仍一路作勢要向前衝，警方見狀才以人牆將他圍住，不要讓雙方再接觸，一直等陳的團體離去後，也讓張離去。

萬華分局表示，警方執行候選人活動現場安全維護工作，全程均有錄影蒐證，張團隊指稱的「黑衣人護衛隊」，經查均為萬華分局「便衣維安警力」。

警方另指出，當天至張姓候選人離開現場為止，都沒有表示遭受攻擊，或有身體不適的情形，張團隊公布疑遭受攻擊的照片，經檢視並對照蒐證影像連續畫面，也沒有他所指的遭攻擊情形，因張已經提告，萬華分局已受理並函送台北地檢署調查中。