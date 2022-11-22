新北市議員鄭宇恩在選前因臨盆分娩，加上產後坐月子共有將近一個月暫無法跑選舉行程，近期才重返戰場力拚連任，民進黨新北市長候選人林佳龍妻子廖婉如也扮演分身，今(22)日早上與鄭宇恩共赴淡水清水市場街拜票；鄭宇恩表示，有人趁她產後調養期間散布謠言，意圖造成分票事實影響她，呼籲支持者務必表達支持，助她得以持續替地方發聲。

廖婉如表示，看鄭宇恩剛生產滿月就立刻重新上陣，並安排滿滿的拜票行程，不僅象徵選情壓力，更顯現鄭宇恩想繼續為民眾服務的熱情。

廖婉如稱讚鄭宇恩一直以來都很關心婦幼、青年問題，而如今鄭宇恩成為新手媽媽，雖然剛生產完就投入選戰很辛苦，但相信新增加的媽媽身分會讓她未來的問政和服務更懂媽媽們的需求，希望鄉親堅定支持鄭宇恩、為民發聲。

鄭宇恩指出，這次選舉受到謠言衝擊，先前她因為生產及坐月子導致有一個月的期間無法外出拜票，結果遭人趁機散布謠言，聲稱她「有信心所以不用跑行程」、「票可以分別人」，飽受不實謠言的衝擊。

鄭宇恩強調，選情緊繃，希望支持者要堅定支持，不要受騙上當，選舉都是從0票開始，要拜託鄉親多多支持，才能順利當選。