「十方歲末感恩列車」11月22日到台電台中區處服務中心快閃演出。（台電台中區處提供／陳淑芬台中傳真）

11月24日是西洋感恩節，十方基金會身心障礙學生「慢飛天使」為感謝台電台中區處的長期關懷及支持，今天到台中區處服務中心快閃演唱，並分享自製手工餅乾，歲末年終感恩行動也讓台電的大哥哥、大姊姊及洽公民眾感到溫馨節慶氣氛。

從事「慢飛天使」的早療、身障兒職訓的十方基金會「感恩列車」今天開進台電台中區處服務中心，10多名「慢飛天使」及工作人員快閃表演兩首歌曲，獲得在場熱情掌聲，「慢飛天使」也帶來自製的手工餅乾，與台電員工及洽公民眾分享，現場洋溢溫馨氣氛。

十方啟能中心主任遊月菊說，身心障礙學生藉由展現才藝表演機會，與民眾互動，並從中增進自信心、成就感，擴增與多元社會大眾接觸機會，也透過感恩列車回饋長期支持團體企業，表達滿滿的感謝與感恩。

台電台中區處處長黃明舜感性地說，愛心表演活動讓「慢飛天使」感受到台電同仁及洽公民眾的溫暖及關懷，也希望能拋磚引玉，號召更多企業團體及社會大眾對十方基金會及弱勢團體關注與支持。

在快閃演出活動後，台電台中區處也為「慢飛天使」們準備豐富餐點，慰勞他們精彩又令人感動的表演。