基隆市政府主辦的第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽21日晚間舉辦頒獎典禮，市長林右昌表示，希望透過這項活動，讓更多人看見基隆的美麗。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府舉辦的第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽，21日晚間在正濱舊漁會大樓舉行頒獎典禮，由基隆市長林右昌頒發攝影組新基隆獎、影片組傑出作品獎及評審團特別獎。其中，影片組首獎的創作者，是一位來自香港的女孩，基隆市府表示，這代表基隆是個友善多元的城市，能夠包容不同的族群。

林右昌表示，美麗基隆一開始發想，希望大家透過不同的視角與視野，重新看待這座城市，重新詮釋基隆。今年影片組首獎《美麗基隆-讓我們相遇在基隆Let’s meet at Keelung[創作曲]》，影片中藉詞曲創作，把基隆城市風景，做了絕佳的融合，歌曲有句歌詞『基隆基隆，我是你的人』，他相信每個人聽了會 touch到並感動。

林右昌說，他認為海港城市應是世界文化交流場域，以積極勇敢，冒險犯難的色彩取代黑白，舉辦這項活動，讓更多人不同視角，去看待這座城市不同樣貌，重新愛上基隆，「城市行銷重要推手不是市長，是這座城市的市民」，市民以這城市光榮而驕傲，就能重新看待這城市。

觀銷處處長曾姿雯表示，今年比賽很多參賽者都呈現了基隆多元風貌。今年比賽特別規畫「新基隆獎」，邀請產官學領域的專家學者進行評審。攝影組得獎作品部分，像是以空拍角度拍出的「幾何藝術」，將國門廣場噴水池想像成飛碟的「基隆有飛碟」，都是富有創意的新基隆作品。

觀銷處表示，美麗基隆今年邁入第5年，影片組評審邀請洪馬克、謝志文、陳建宏、李佳懷，攝影組評審邀請張國治、鄧博仁、馬立群、黃子明共同評選。第五屆美麗基隆影片及攝影創作比賽所有得獎作品，將從11月22日起至30日在基隆東岸商場三樓展出，並於基隆公用頻道CH3頻道、「魅力基隆」。