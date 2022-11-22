卡達為世界盃足球賽打造臨時大型球迷村讓觀眾居住，雙人房一晚要價175至185英鎊（約新台幣6456至6825元）不等，有球迷花了將近10萬台幣預訂3周住宿，結果住了1晚就決定離開，主因為價格太高、設備太陽春，整體性價比不高。球迷的抱怨包括冷氣不強還太吵，就像戰機起飛，轉開水龍頭流出的是棕色水，由於尚未完工，現場還有工地垃圾堆，讓球迷感嘆大白天就像地獄。

卡達齊太梵島（Qetaifan Island）帳篷式球迷村。

卡達世界盃足球賽20日開打，外媒在開踢前2天率先開箱球迷村。綜合英國廣播公司（BBC）、《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，卡達在首都杜哈（Doha）北邊的齊太梵島（Qetaifan Island）打造了1800座帳篷的球迷村，帳棚由厚塑料製成，每座帳篷內擺了2張單人床、1架有桌燈的床頭櫃及1支立扇，球迷必須出帳篷到公用區的廁所及淋浴間盥洗，住在這裡一晚要價175英鎊。

來自巴黎的賈馬爾（Djamal）說，他一共支付了2700英鎊（約新台幣9.96萬元）預訂3周住宿，但入住不到24小時他就已經開始打包行李、準備走人，「對我來說不是好的體驗，沒有沐浴乳、沒有牙刷、沒有牙膏。」他還說原本以為要入住的是飯店式的球迷村，「這對我來說非常、非常貴，而且不好。」

31歲、來自日本的中島正吾說，他預計在這裡住2周，他笑著評論球迷村：「它還在蓋，就算是白天，看起來也有點像地獄。這裡是沙漠，太熱了。」

當被問到他為何能笑著說出這麼嚴厲的評論時，他說「如果我不笑，我可能會哭出來」，「我只會在這裡睡覺，我會出去探索這座城市，我不想待在這裡。」

卡達「Rawdat Al Jahhaniya」貨櫃型球迷村。

4月剛新婚的西班牙夫妻費德羅（Pedro）及法蒂瑪（Fatima）說，1晚175英鎊及從官網上的照片來看，他們原本期待球迷村會更有品質，結果反而像品質較差的青年旅館。

他們說尤其帳篷是用厚塑料製成的，因此裡面非常熱，根本待不住，打開水龍頭流出的是咖啡色的水，導致他們刷牙都用瓶裝水。

32歲伊朗球迷馬哈茂迪塔爾（Milad Mahmooditar）住在杜哈西邊的「Rawdat Al Jahhaniya」球迷村，這裡是貨櫃型的住所，一晚要價185英鎊，裡頭有2張單人床或1張雙人床，還有獨立衛浴、迷你冰箱、泡茶及咖啡的設備。

不過他抱怨床太小，無法容納身高6英呎（182公分）的他。

英國《泰晤士報》（The Times）也引述入住承包商的說法，指出房間冷氣不良、又很大聲，就像「戰機起飛」，白天開冷氣永遠都是攝氏27度，「我從來沒住得這麼不舒服過，我們在這裡10天了，就是個噩夢，如果你只是要待1、2天，那可能還行，更久就會很可怕。」

由於球迷村還未完工，現場還看得到垃圾堆，上頭堆滿紙箱、瓦礫及裝有垃圾的黑色塑膠袋。