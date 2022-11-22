全壘打王賈吉（Aaron Judge）的競標戰正式開跑，大聯盟官方本周在舊金山地區「捕獲」賈吉，他顯然要親自和巨人高層接觸了。賈吉回答說：「我只是來看看一些親戚朋友的，如此而已。我們會做些好玩的事。」

賈吉在加州的林登長大，距離舊金山只有100哩，他自幼就是巨人隊球迷。前東家洋基開出了新價碼給賈吉，數字未公開，傳言總值超過3億美元（可能8年，平均年薪4000萬美元）。

巨人總裁薩迪（Farhan Zaidi）前陣子在總管會議表示，巨人今冬帶著充足預算進入自由市場，「從財務角度來看，沒有任何人的開價會超出我們的財力，單純只是找到彼此互有好感，以及最能幫助球隊的人選。」巨人口袋很深，因此媒體預測這波大咖球員的落腳處時，巨人總是榜上有名。

洛杉磯道奇也想要賈吉，但他們3年1.02億美元簽下的賽揚獎投手包爾（Trevor Bauer）遲遲無法回歸，預計他會行使2023年球員選項3500萬美元留隊。包爾因為性虐疑雲被大聯盟禁賽兩季（324場），道奇不必付他薪水，但包爾已經甩脫全部刑事指控，若上訴成功可大幅縮短禁賽刑期，屆時必須補發他的薪水。然而等到一切調查結束之後，包爾與道奇的合約也走完了（明年最後一季），大聯盟史上還沒見過這麼奇怪的事情。