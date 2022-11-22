台中市長候選人蔡其昌22日在市議員謝志忠陪同下，在豐原進行車隊掃街。（陳淑娥攝）

台中市長候選人蔡其昌22日在豐原車掃前再戰空汙議題，強調近期空氣品質很糟，今天在東勢遊行時，環伺四周都是霧濛濛，要求盧秀燕下台負責。市府指出，受地形影響西半部擴散條件不佳，空汙持續累積，中南部多處測站空品呈現「橘色提醒」等級，市府已啟動應變機制，並積極協調中火執行降載減排措施。

蔡其昌表示，這兩周空氣品質太糟糕，早上在東勢進行車隊掃街，看到灰濛濛一片，車隊掃街2個多小時，眼睛很酸，連咳嗽都來了，他很想戴口罩進行車隊掃街，但是這樣無法讓市民感受到他的熱情。

蔡其昌說，盧市長4年前說「市長換人空氣換新」，只要天氣稍微好一點，她就叫市民抬頭看，但她已經很久沒叫市民抬頭看了；空氣不好，她就說西部各縣市都不好，這就是典型有功勞就是她，沒功勞、天氣不好就是大家的責任，這就是台中不會進步的地方，市民不會再相信谷關空氣瓶。

蔡其昌強調，盧市長不只應該跟民眾道歉，還要為4年前空氣這張支票跳票負責，4年前最大政見就是「市長換人、空氣換新」，做不到就要下台負責。

台中市環保局表示，市府持續監測空品變化，雖依環保署昨日預報，今日全台空品屬良好到普通等級，但今日上午中南部空品有轉差跡象，8時起高雄、嘉義、雲林等縣市部分測站已達「橘色提醒」等級，10時起中部空品區包括西屯測站(AQI 109)、彰化(AQI 116)、彰化員林(AQI 124)及南投(AQI 115)等測站也達「橘色提醒」等級，雖空品不良情形未達法定強制降載條件(AQI＞150)，但考量中南部空品已有轉差情形，環保局稍早已建議中央環保署協調台電公司啟動降載措施因應，並同步聯繫中火掌握情況。

環保局指出，為守護市民健康，市府11月19日起不分平假日，每日派員至中火執行查核作業，掌握空汙排放情形，針對今日中南部空品不良，市府已啟動應變，包括通知大型固定汙染源執行降載減排措施、持續監控汙染源排放情形、加強稽查大型固定汙染源、移動汙染源（柴油車目測判煙、車輛怠速等）及逸散汙染源（營建工地、堆置場、露燃好發地區、餐飲業等），及通知清潔隊及營建工地進行洗街作業等。