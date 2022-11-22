台中購物節開跑至今還沒1個月，累計消費登錄金額已突破121億元，市府加碼抽出100萬現金獎。(林欣儀攝)

台中購物節開跑至今還沒1個月，累計消費登錄金額已突破121億元，市府加碼抽出100萬現金獎，得獎者是住在西屯區的1名老師，他聽到中獎的消息、驚呼「真的假的？」經發局長張峯源說，受疫情趨緩、獎項增加且涵蓋層面較廣等因素影響，今年購物節同期登錄金額較去年增加約10億元。

「我是台中市副市長陳子敬，恭喜你抽中100萬現金。」聽到電話那頭的道賀聲音，住在西屯區的林姓老師驚喜得幾乎說不出話，他直呼「真的還假的？」陳子敬不斷強調「不要懷疑，是真的，不是詐騙」。林先生說，他是台中市民，日前到大遠百消費後登錄購物節抽獎，沒想到會成為今年購物節第一個百萬獎金得主。

台中購物節10月10日舉辦活動暖身，10月26日正式開跑，截至11月21日，消費登錄金額已經突破121億元，陳子敬說，原本活動中的月月抽2個百萬現金預計11月27日抽出，但因現在已突破百億登錄金額，主辦單位加碼抽1個百萬獎金，另企業也贊助2個10萬元，都在22日同步抽出。

陳子敬表示，台中市為活絡經濟，連續第4年舉辦購物節活動，消費登錄金額從第1年的25億，到去年已達到291億元，買氣連年提升；今年中獎人數已超過16萬，感謝購物節獲得所有參與者支持，12月24日活動結束還將抽出千萬豪宅及油電車。

張峯源指出，今年購物節開跑至今27天，以去年同樣的期間來說，今年消費登錄金額較去年增加超過10億元，其中台中市民消費比例占72.68％最多，外縣市民眾則占27.32％、較去年成長9.07％，其中又以雙北來台中消費者最多，分析其原因，可能與今年疫情趨緩，且活動增加美食消費等因素有關。