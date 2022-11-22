高雄農改場與恆春農會啟動洋蔥產業機械化計畫，從日本引進移植機、築畦機示範種植，盼藉此搶救洋蔥產業，突破產業瓶頸。（謝佳潾攝）

高雄農改場與恆春農會啟動洋蔥產業機械化計畫，從日本引進移植機、築畦機示範種植，盼藉此搶救洋蔥產業，突破產業瓶頸。（謝佳潾攝）

因人口老化、缺工、極端氣端等影響，恆春半島的洋蔥種植面積從600多公頃減至400多公頃，為此，高雄農改場與恆春農會啟動洋蔥產業機械化計畫，從日本引進移植機、築畦機示範種植，盼藉此搶救洋蔥產業，突破產業瓶頸。

恆春鎮農會指出，4、5年前是洋蔥產業的全盛時期，恆春半島的種植面積高達600多公頃，恆春鎮也有200多公頃，但隨著人口老化、缺工、極端氣候等影響，洋蔥愈來愈難種，至今恆春半島的種植面積減至400多公頃，恆春鎮也僅剩180公頃。

眼見洋蔥種植面積逐年遞減，恆春鎮農會在多年前已計畫將洋蔥產業機械化，陸續推出切根機、收穫機、分裝機等機具，盼藉此解決人口老化、缺工等問題，但最缺人工的部分是播種，為此，在高雄農改場的協助下，從日本引進移植機、築畦機，並示範種植2甲地。

恆春鎮農會表示，1台移植機1天可以播種6分地，但若以人工計算，一天要種6分地需要12名工，由此可見，機械化種植確實可以紓緩缺工問題，加上機械化是用穴盤苗，是以培養土育苗的乾淨苗種，與人工種植的土播苗不同，可以減少帶菌率、提高成功率。

但農會不諱言，培育穴盤苗是很專業的技術，目前的穴盤苗雖然可以用，但好還可以更好，所以若能更精進的話，會提高農友的使用意願，此外，機械操作的訓練也還要再加強，加上機械式不適用破碎的土地，所以初步預估示範種植的成功率應該有7、8成。

「非常期待。」林姓農民說，近年人工漲了2、3成，目前1人1天工資達1600至1700元，重點是還找不到人，所幸移植機的效率看似不錯，很期待明年收成結果，至於築畦機1次可以劃4道畦，也很減省人力，若示範種植種出好成果，會有意願請農會代工。