食道癌在國人10大癌症死因中位居第9名，2021年奪走2,030條國人性命。食道癌難發現也難治療，然而民眾仍可以從身體3種異狀提高警覺，包括吞嚥困難、聲音沙啞、體重減輕，以便及早發現及早治療。

「食道癌是一個很可怕的疾病，可怕之處在於它早期沒有症狀，等到有症狀通常都是晚期，所以病人治療需要受很多的苦。」台中榮總胸腔外科主任莊政諺表示，爭取治療時間就是爭取生機。

依衛福部國健署癌症登記和衛福部死因統計資料顯示，食道癌是國人10大好發和致死癌症，2021年奪走2,030條人命，其中9成以上為男性。食道癌好發於50～70歲，為男性中癌症標準化發生率第6位、癌症死因排名第5位。

莊政諺指出，食道癌分鱗狀上皮癌及腺癌，亞洲人以鱗狀上皮癌為大多數。成因主要由抽菸、喝酒、嚼檳榔所引起，這也是食道癌病患男性居多的原因。食道癌的期別，主要由腫瘤本身侵犯程度、淋巴結擴散多寡及是否有遠端轉移決定，及早介入相關檢查，才能提供病人最適切的治療、提高存活率，以及增加病人生活品質。

由於食道癌目前並沒有有效的篩檢工具，難以早期發現，莊政諺提醒，吞嚥困難、聲音沙啞、體重減輕是多數病人初始3大症狀，腫瘤較大時則可能發生吐血的情況，例如，臨床上常見病人因吞嚥困難就醫，一檢查發現是食道癌。

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