民進黨高雄市長陳其邁今（22）日痛批，前高雄市長韓國瑜與國民黨高雄市長候選人柯志恩合體催票，把高雄批得一文不值。對此，柯志恩反酸，自己只是點出現況，像是空汙、路爛、滿街招租、孩子不在身邊，都是根據事實來做回應。

陳其邁今早直批，這段時間看到韓柯合體，還在講過去4年前選舉用的詞彙，甚至是對於高雄一直批評，講得一文不值，這種對立應該要結束。

柯志恩下午掃街前受訪反嗆，「陳市長到底聽到哪一段？我們都是根據事實來做回應」，她點出高雄人口外流問題，點出藍天不見的空汙問題，天氣真的不好，而地有平嗎？蠻爛的，另外到處招租去看新崛江就知道，還有孩子都不在身邊。

柯志恩強調，自己只是在面對問題，把高雄現狀講出來，不解「為什麼到陳市長口中，只要沒說他好，就說我們在唱衰、把高雄說得一文不值呢？」

至於韓國瑜合體造勢是助力還是壓力？柯志恩認為，韓國瑜是輔選團副團長全台跑透透站台，日前回到高雄來站台，意義更是重大，也受到非常多不同族群的喜歡。

柯志恩緩頰說，韓國瑜用韓式幽默表達其實對高雄有虧欠，韓言語當中也盼未來為高雄多做些事情，「我不認為是助力或壓力，就是展現他在全台各地受到非常多人喜歡的魅力」。

此外，陳其邁今天下午北上「台灣頭」替基隆市長候選人蔡適應輔選，柯志恩狠酸，「陳市長大概覺得自己非常穩了，到處去助選」，也尊重他的決定。

柯志恩今晚則打空戰將與網紅直播，她表示，希望透過不同社群平台，讓自身理念給更多不同類別的人知道，並談談對高雄未來的想法。