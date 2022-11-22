台北寸土寸金，但要整合住戶進行都更，人心其實更困難。無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，台北市有超過64萬戶30年以上的房屋，都更真的不能再等，承諾未來將加速防災型都更，要讓大家相信只要一同合作，一定可以實現未來。

黃珊珊今（22）日在臉書表示，愛國西路上的一棟集合住宅成功推動危老重建，在今天正式開工，而此處一旁就是和平醫院，是疫情時期的作戰前線，很感謝愛國里里長周德潤過去不斷奔走協助，更向鄉親強調都更的重要性，才順利推動此危老案。

「就像我常說的，台北寸土寸金，都更最困難的是人心！」黃珊珊指出，此處雖然是小基地，一共只有25戶，但但危老重建必須要100%所有權人同意才能推動，因此很感謝所有住戶的團結與信任，她相信若這樣的小型危老重建案愈來愈多，成功的案例就在身邊，絕對可以讓市民更確認「政府是玩真的」。

黃珊珊說，未來希望以萬華、大同一帶舊城為優先，透過捷運站周遭的TOD給予容積獎勵，河岸則以ROD給予容積獎勵，加速整個城市的防災型都更，「我要讓大家相信，都市更新不是遙不可及的夢想，只要一同合作，就是一定可以實現的未來！」