蒙恬（5211）董事長蔡義泰日前在法說會上表示， 2022年已轉型為軟體服務商（SaaS），疫後復甦商機加上新事業3D實境導覽平台打進美國房地產市場，可望擺脫2021年的營運低谷。

在轉型之前，蒙恬是以手寫辨識軟體起家，其核心技術還有光學辨識、語音辨識及人臉辨識等等。軟體技術再整合硬體，發展出蒙恬筆及書寫白板、名片王、掃譯筆等軟硬整合等商品。

但蔡義泰表示，現在掃譯筆及名片機等市場一直下滑，再加上疫情期間，全球各地展覽會議均取消，需求更少。在此情況下，蒙恬決心要保留核心技術，改以Saas的方式提供服務，從軟硬體一次賣斷的模式，轉型為訂閱制。

另一方面，該公司在2019年時在美國成立Asteroom子公司，提供3D實境導覽的相關軟硬體產品組合，以100美元的價格推出，是其他市場上既有業者價格的十分之一，上市之初隨即搶下不少市場和用戶。該產品主要是讓手機用戶透過此一裝置組合，可以輕鬆的拍下360度的實境，再上傳至APP，以3D建模方式重現。在疫情期間，廣被美國房仲業者使用，做為虛擬實境看屋的最佳工具。目前使用者以DIY業者居多，另外還提供媒合機制，讓房產仲介可以找到拍攝人員。今年8月份還獲房地美的合作，成為提供房產鑑價的工具之一。 除了房地美之外，明年還會有房利美的合作。

目前3D實境相關的軟硬體產品對蒙恬的營收貢獻約占2成。

蒙恬今年前三季的營收1.1億元，模擬推估今年整體營收可望1.46億元，將走出2011年的營運谷底。前三季因為有銷售房產（北京辦公室）等收入，歸屬母公司的淨利為4178萬元，每股稅後純益1.3元。

蒙恬認為，疫後商業活動恢復正常，可望帶動該公司相關名片訂閱及光學辨識等的業績，再加上Asteroom業務穩定成長，未來公司可望穩步成長。