雲林縣志內容共有9志，編纂團隊網羅了國內學界與地方文史菁英，將以嚴謹的學術規範，合力完成雲林縣史上首次修志任務。（雲林縣政府提供）

1973年雲林縣政府在主修仇德哉等人努力下，於1974年完成雲林縣志初稿，因未通過文獻會審查，稱為《雲林縣志稿》。（雲林縣府提供）

雲林縣長張麗善、雲林縣志總編纂吳學明教授日前一起宣告雲林縣志編纂正式啟動，張麗善呼籲鄉親，若有雲林相關資料及老照片請提供給縣府，讓雲林縣志的內容更加豐富完整。

為讓雲林鄉親了解家鄉文化，喚起雲林人的共同歷史回憶與願景，雲林縣政府於日前舉行雲林縣志編纂啟動典禮暨「雲林再造歷史現場」影片首映會。

縣長張麗善指出，1952年各縣市設置文獻委員會籌畫地方縣市方志的纂修，1973年雲林縣政府在主修仇德哉等人努力下，於1974年完成雲林縣志初稿，因未通過文獻會審查，稱為《雲林縣志稿》。

張麗善說，近年來各縣市陸續完成志書纂修或續修，雲林縣是全台唯一尚未編修縣志的縣，她上任後積極規畫修雲林修志，感謝吳學明教授承擔重責大任，負責規畫編纂，邀請50位專家學者，大部分都是雲林人，他們基於雲林人的情感願意承接，令她非常感動。

她說，雲林縣啟動縣志編纂作業是台灣歷史的最後一塊拼圖，預計將以5年時間編纂，2026年完成出版，為縣政發展提供文化厚度的方向與定位。

縣府表示，吳學明教授是雲林土庫人，剛自國立中央大學歷史學研究所退休，本著對故鄉之責，縣府相關局處數次拜會懇談下，同意接下籌組縣志纂修工作，他將負責纂修規畫及卷首、卷尾編纂。

雲林縣志內容共有9志，包括沿革志、地理志、政事志、經濟志、社會志、教育志、宗教志、文化志、人物志，分門別類詳實記載雲林縣政治、經濟、社會、文化發展之實況，今年10月已順利完成發包。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，編纂團隊網羅了國內學界與地方文史菁英，將以嚴謹的學術規範，合力完成雲林縣史上首次修志任務。

吳學明指出，台灣各縣市的志書沒有「宗教志」，頂多放在社會志的宗教禮俗裡，由於宗教文化是雲林縣很重要的一部分，經過多方評估決定將它獨立成為志書，並細分為道教、佛教、民間信仰及西方基督宗教等4篇，這是其他縣市志都沒有的，雲林縣算是一個開創。

此外，團隊找來21個機關團體包括中央研究院、各大學教授一起來幫忙，希望讓這套志書具有生命力，與土地及人民結合，也希望雲林縣各機關團體、社會賢達知道這一件很有意義的事情，一起努力把這件事情做好。