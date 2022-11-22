讓汪小菲難忘的床墊被揭露是「Hastens Vividus」。（摘自Hastens 官網）

汪小菲與大S十年婚姻畫下句點後，昨（21日）突然發超過20篇文指控前妻一家，更開嗆大S現任丈夫具俊曄「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」相當不滿自己花錢買的好床墊被睡去，也勾起不少網友好奇哪個牌子受到青睞？知情人士指出，其實這張床墊就是皇室御用的瑞典品牌「 Hästens」，該牌在床墊界有勞斯萊斯之稱，就連型號價格都曝光了，也證實就是汪小菲所購入。

張蘭21日也在直播中提及，當初汪小菲為了找到能讓大S躺得舒服的床墊，前後換了10多個，軟度還是照著大S脊椎量身訂製，「這麼貴的床墊他捨得換嗎？」知情人士透露，該床墊品牌為Hästens，型號為 Vividus，「現今的價格已是932萬」，而且確定是汪小菲出錢買的。Hästens窗口也證實，大S的床墊就是在他們家買的，不過詳細價目不願公布。

據悉，到Hästens的頂尖消費者客群購買平均約總價200至300萬元，最貴1885萬元，業者指出，依等級不同、價格不一，若想入門，也可以購買幾十萬元的中墊，效果也很好。會出手下訂的幾乎是富豪或回頭客，尤其許多大台中的豪宅屋主都指定他們家床墊。