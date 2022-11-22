大陸國務院聯防聯控機制22日召開新聞發布會表示，將進一步加大層層加碼問題整治力度，重點對隨意封校停課、停工停產、隨意採取「靜默」管理等問題開展整治，對於醫療機構的急診、手術室、分娩室等重要的救治科室，要做到非必要不封控，保障患者的救治。

國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔表示，近期大陸疫情新增感染者數量持續增加，自11月1日以來，全國累計報告25.3萬例感染者，近一周平均每天報告2.22萬例，較上一周增長了一倍。疫情波及的範圍廣，傳播鏈複雜，多數省份的疫情持續發生，多個省份的疫情傳播範圍廣，傳播的鏈條多，有的省份面臨三年來最嚴峻最複雜的局面。

胡翔還說，人口密集城市成為了疫情防控重點地區，像廣州、重慶由於人口規模大，人員流動性強，高校等重點場所集中，人員聚集性活動多，加劇了疫情傳播擴散的風險和防控的難度。

針對大陸各地執行二十條優化措施落實情形，胡翔介紹，國務院聯防聯控機制綜合組近期通過視訊會商、調度和培訓等多種方式，部署調度各地儘快推進二十條優化措施的落實落地，目前各地正在有力推動落實。

胡翔表示，各地進一步加大層層加碼問題整治力度，重點對隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等問題開展整治，暢通群眾投訴舉報管道，及時解決群眾投訴的急難愁盼問題，確保二十條優化措施落實到位、落地見效。

國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅則表示，對於醫療機構的急診、透析室、手術室、分娩室、重症監護室這些重要的救治科室，要做到非必要不封控，保障患者的救治。

郭燕紅指出，對於確需封控的醫療機構及相關科室，要強化應急處置機制，及時開展環境消殺，風險排查等工作，以最快速度排除感染的風險，做到快封快解，達到解封條件後，也要及時向社會公布，恢復相應的診療服務。