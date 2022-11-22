今年5月1日上路的勞工職業災害保險及保護法規定，登記有案雇主應為所屬勞工加保職業災害保險，一旦未加保且發生職業災害，勞保局會發給勞工保險給付金額再向雇主追償，據統計，截至11月初為止，已追償12件、560萬2315元，其中有4件已繳回268萬3249元。

據統計，職保投保單位達75萬9916個、人數達1102萬餘人，除了一般登記有案事業單位外，家事移工也是強制納保對象、每季要繳135元職保保費。

勞動部勞動保險司副司長陳文宗表示，若雇主未幫勞工加保可處2萬元至10萬元罰鍰，未按時繳納保費，從寬限期滿隔日起至繳納前一日為止，每一天加徵0.2％滯納金、最高可加徵至20％，再不繳納還可移送行政執行。

陳文宗提及，若雇主未幫勞工加保，導致勞工發生職業災害，除了處2萬元至10萬元的罰鍰外，還會在該保險給付範圍內，確認投保單位應繳納金額，並以書面行政處分令其限期繳納。