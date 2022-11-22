國民黨桃園市議員詹江村日前揭露，近千名司機遭積欠防疫計程車資補助，有的甚至長達9個月，痛批市長鄭文燦是「欠款王」。桃園市交通局成立專案小組並動員人力，逐一核對近10萬多張乘車單，今比對完畢並已將款項全數撥入防疫計程車車隊，連同已撥付的1.2億，總計1.32億元。

桃園市政府配合防疫工作，與計程車業者合作提供接送確診者及民眾就醫採檢等服務，並給予執行車隊司機車資補助，交通局長劉慶豐表示，民眾配合防疫工作搭乘防疫計程車所衍生的交通費用，因乘車單須由衛生局蓋印機關戳章以資證明，故須雙方機關共同進行比對作業。

劉慶豐說，經交通局成立專案並動員人力，全力進行補貼款核對撥款作業，逐一核對近10萬多張乘車單，除了先前已撥付的疫苗接種計程車及防疫計程車3500元補償金約1.2億元外，已於今日再支付司機所代墊的車資費用及危險加給約1200萬元，剩餘待釐清或資料不全的乘車單僅不到100份，將由衛生局與防疫計程車隊雙方再比對確認，預計本月底前確認完成後撥付。

劉慶豐強調，交通局補貼款核發作業一直持續進行，從未停止，因要大量人工比對，已成立專案小組加派人力，並簡化作業流程，感謝防疫計程車隊在疫情嚴峻期間一路相挺堅守前線投入防疫工作，共同守護國人健康，並提供安全與完善的接送服務，是抗疫路上不可缺少的無名英雄，呼籲外界共同給予肯定與掌聲。