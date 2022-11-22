影》泰警察公寓爆汽車炸彈釀1死數十傷 黑煙狂竄驚人畫面曝光 16:112022/11/22 中時新聞網 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 泰國南部一處警察公寓22日發生汽車炸彈攻擊，現場濃煙密布。 訂閱影音： 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國南部一處警察公寓今（22）日發生汽車炸彈攻擊，至今釀成1死29人受傷，預期死亡人數還會再攀升，畫面顯示爆炸現場濃煙密布，黑煙直竄天際。 Breaking! #CarBomb at #Narathiwat #police flat in southern #Thailand. At least 1 killed and 16 wounded (mostly civilians, including children). Separatists seem to disregard that their terror attacks amount to war crime. @HRW #WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/tmZ9DPQmGD— Sunai (@sunaibkk) November 22, 2022 （持續更新） 《國際金融》續升動力熄火中 泰銖反彈恐結束 《鋼鐵股》中鋼10月續虧 前10月獲利減近6成 《基金》聯準會猛升息 債市絕佳買點 #泰國 #炸彈攻擊 #1死 #10 #一處 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 索羅門群島爆規模7大地震 深度13公里 美示警「危險海嘯波」 10:252022/11/22 國際 第三季鋼價下跌 中鋼10月合併稅前淨損14.48億元 16:132022/11/21 財經 台灣虎航飛進峴港航線 正式插旗越南 17:142022/11/21 財經 《觀光股》除夕圍爐宴預訂夯 雲品估12月初完售 11:092022/11/22 財經 《台北股市》張圭慧：歷史經驗 選後一周慶祝行情上漲機率100% 13:592022/11/21 財經 男童跳鱷魚池同游 網看傻猛虧：有種明年再來 10:282022/11/22 搜奇 陸知名電商京東創辦人劉強東宣布 高管降薪逾10％ ：設「百億住房基金」 15:472022/11/22 兩岸 《櫃買市場》5檔解禁 恢復信用交易 08:482022/11/22 財經 在歐對俄實施禁運前加緊增加石油儲備！陸10月進口俄油年增16％ 12:422022/11/21 財經 境外BA.2.75新增9例 羅一鈞：有持續增加趨勢 14:162022/11/21 生活 鄭寶清提10項政策 盼提升桃園托、育兒友善環境 10:492022/11/22 政治 一代明星嘉玲曾拍逾60部片 驚傳「睡夢中離世」享壽87歲 14:572022/11/22 娛樂 京東高層降薪10％至20％ 職位越高降越多 13:352022/11/22 財經 《國際經濟》「泰」驚豔 GDP連4季成長 12:082022/11/21 財經 《基金》印度黃金十年起跑 3轉型力道有看頭 11:382022/11/21 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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