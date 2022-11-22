泰國南部一處警察公寓今（22）日發生汽車炸彈攻擊，至今釀成1死29人受傷，預期死亡人數還會再攀升，畫面顯示爆炸現場濃煙密布，黑煙直竄天際。

Breaking! #CarBomb at #Narathiwat #police flat in southern #Thailand. At least 1 killed and 16 wounded (mostly civilians, including children). Separatists seem to disregard that their terror attacks amount to war crime. @HRW #WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/tmZ9DPQmGD — Sunai (@sunaibkk) November 22, 2022

（持續更新）