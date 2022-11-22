2022年台灣25大國際品牌於22日揭曉，中租控股再獲台灣國際品牌獎，此已第九度榮獲入榜，成績再晉級攀升，位列第11名，品牌價值達4.35億美元，較去年品牌價值增加13％。

中租控股表示，此是自2014年首次入圍起，品牌價值連年增長，迄今已超過1倍。

與此同時，依據CRIF中華徵信所2022年「台灣大型集團企業研究」調查顯示，中租控股在疫情改變消費模式及經濟結構的浪潮下，與時俱進，推動消費金融業務，多角化延伸既有產品的價值鏈，近五年資產成長率、營收成長率、稅後成長率皆屢創新高，繼2018年入榜「三贏」集團之後，2021年再度入榜，表現亮眼。

中租控股將社會、環境與公司治理（ESG）融入企業營運策略，內化於核心本業，成為創新的動能。自2010年從本業設備融資延伸的節能技術服務，到跨入投資與自建太陽能電廠，截至今年11月初旗下太陽能電廠已達3,118 座，發電總容量逾1,045MW，為全台擁有最多家太陽能電廠及累積綠能發電量最高的企業。並延伸擴大影響力，包括發行綠色債券與簽署永續指數連結商業本票，資金專款用於綠能事業發展；帶動上下游產業，加入ESG評估條件擇選客戶與合作夥伴。

中租控股連續8年入選「天下永續公民獎」大型企業50強，2022年大幅躍升17個名次，來到第21名，在四大評量構面中，以員工照顧與培育為主的「企業承諾」成績最優，獲評審肯定。在企業社會責任的落實上，透過中租青年展望基金會支持體育發展、培育羽球國手為職志，長期挹注「中租企業羽球隊」各項軟硬體培訓資源，今年再次獲教育部體育署第14屆「體育推手獎」贊助類金質獎的肯定。而中租羽球隊不畏疫情，積極參加海內外賽事，包括，日前超級300系列澳洲羽球公開賽中，女雙鄧淳薰／李佳馨首度於國際超級系列賽事闖入四強，拿下銅牌，打出國際賽事代表作。截至今日，共摘下46面金牌、32面銀牌、45面銅牌。