世界智慧財產權組織（WIPO）21日發布數據顯示，2021年全球專利申請數量創歷史新高。中國專利申請數為158萬餘件、排名世界第一，申請數年增5.5％；此外，中國申請數是第2名美國（59萬件）的2.6倍。

日本經濟新聞報導，去年全球專利申請數量為340萬件，比上年增加3.6％；申請數連續2年增加，自2018年以來，3年來再次創出歷史新高。其中，中國的申請數佔整體近5成，發揮拉動作用。

按國別來看，中國的申請數為158.5萬件，排在首位。第2位是美國（59.1萬件），日本居第3位（28.9萬件）。第4至10名依序為：韓國（23.7萬件）、歐洲專利局（18.8萬件）、印度（6.1萬件）、德國（5.8萬件）、加拿大（3.7萬件）、澳洲（3.2萬件）、俄羅斯（3萬件）。

報導指出，中國的申請數年增5.5％，韓國也增加2.5％，推高整體增長。另一方面，日本的申請數年減1.7％，美國（減少1.2％）和德國（減少3.9％）也低於上年。

按地區佔比來看，亞洲佔67.6％的壓倒性多數，北美佔18.5％，歐洲佔10.5％。

報導稱，本次專利的統計結果，也表明經濟惡化和地緣政治緊張加劇對技術開發造成影響的擔憂。