新北市議員候選人廖裕德今指出，台灣在「2022年世界競爭力年報」名列第7名，但「英語熟練度指標報告」卻在2021年卻只排名在中等熟練度的第38名，是國家競爭力前十名國家中差距最大的。他認為，台灣要國際化，仍需更加努力，因此提出政府應設專責單位、編列足夠經費等七大建議，為國家雙語教育提供良方。

廖裕德指出，依據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的「2022年世界競爭力年報」，台灣名列第7名，排名超越美、日等大國，但根據美孚公布的「英語熟練度指標報告」（EF English Proficiency Index），台灣在2021年卻只排名在中等熟練度的第38名。

廖裕德說，台灣目前的雙語教育政策空有目標，卻沒有訂定嚴謹而完整的執行計畫，已經出現迷航現象，想要在2030年達到雙語國家目標，幾乎不可能，因此他建議雙語教育的完整執行計劃必須包括七大項，分別為全面加強政策宣導、要有專責單位負責推動執行、編列足夠經費預算、明訂雙語教師需求質量、完整的師資培訓方案、教材引進來源、如何重新編纂教材以及如何創造沉浸式雙語學習環境。

廖裕德說，有鄉親問他「雙語教育和英語教育有什麼不同？」，他說，成功的雙語教育是「中文為體，英文為用」，中文是本土語言文化的根本，所以是「體」；英語則是國際溝通必須使用的媒介，所以是「用」，因此「中文英文一樣好」才是雙語教育正確的教育方針。

廖裕德認為，雙語教育不能抱持「摸著石頭過河」的態度，沒有完整的執行計畫，最後的結果可能就是失敗收場。

廖裕德強調，這屆議員選舉相當重要，若沒有一個真正懂雙語教育的議員進到議會，承擔推動雙語教育責任，恐誤大事，他是唯一真正擁有雙語教育成功經驗的候選人，為了提供孩子們學習雙語的環境，增加年輕人的國際競爭力，以及下一代的幸福生活。