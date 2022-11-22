台64線快速道路中和段昨（21）日晚間10時許，一輛重機Aprilia RS 660高速追撞前方未開大燈的多元計程車，紀姓騎士（27歲）當場噴飛慘死，計程車司機與乘客輕傷；檢警今（22）日下午針對紀男遺體進行相驗，陳姓計程車司機訊後低頭不發一語快步走上警車，而陳男稍早也透過友人發表聲明指出，事發至今仍餘悸猶存、飽受驚嚇，警方針對事故原因進行調查，他也會配合調查釐清肇責。

被追撞的多元計程車車尾全爛。（民眾提供／李奇叡新北傳真）

據悉，紀姓男子（27歲）車禍時騎乘的Aprilia RS 660重機，要價約50.9萬元。紀男昨（21）日晚間10時許行經台64快速道路往板橋方向25.7公里處，高速追撞前方一輛未開大燈的多元計程車，重機撞擊後騰空飛起，紀男噴飛倒地失去生命跡象。

警消獲報趕抵將重機騎士紀男、計程車陳姓駕駛（37歲）及車上劉姓乘客（46歲）3人連忙送往醫院救治，紀男經急救後仍宣告不治，計程車的2人則是輕傷，至於車禍事故原因，仍有待警消調查中。

警方初步調查，紀男明顯超速，且未注意前方車況，因而釀禍，但被撞的多元計程車也未開大燈行駛，警將依道交條例第33條裁罰3000元以上，6000元以下罰緩，至於確切事故原因，仍待調查釐清。

檢警今（22）日下午2時許，在板橋殯儀館針對紀男遺體進行相驗釐清死因，紀男家屬亦到場配合偵訊；計程車司機陳男訊後低頭不發一語快步走上警車離開。

據《三立新聞網》報導，陳男透過友人代為轉發聲明指出，強調自己至今仍還餘悸猶存、飽受驚嚇，將會配合警方調查釐清肇責；而他也期盼媒體尊重個人隱私，不願成為公眾人物，也不希望身邊親友受到打擾。

陳姓多元計程車司機聲明全文：

各位媒體先進好，我是昨夜遭撞的轎車車主，昨天依正常時速行駛在64快速道路，當時車上還有載客，沒想到卻突然遭到猛烈撞擊，到現在都還餘悸猶存、飽受驚嚇，現在警方也針對事故原因進行調查，我也會配合相關程序釐清肇責。現在除了替亡者感到哀悼之外，也望各位媒體先進尊重個人隱私，因為我並非也不願成為公眾人物，也不希望身邊親友受到打擾，很謝謝。