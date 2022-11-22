因擄人勒贖且共同殺人遭判死刑定讞的黃春棋，因同案被告徐自強逆轉改判無罪確定，黃數次聲請再審遭駁回後又提再審，台灣高等法院22日訊問他，法官直言這次聲請再審所謂的新證據之前都提過了，黃仍希望合議庭再調查。

檢方指控，1995年徐自強與黃春棋、陳憶隆、黃銘泉（在泰國死亡），擄走黃春樹後押到汐止山區殺害棄屍，黃銘泉等人財迷心竅、還向家屬勒贖7000萬元。警方獲報將準備取贖款的黃春棋逮捕，黃供稱徐自強、陳憶隆為共犯，3天後警方宣布破案，黃和陳一審被判死刑，隔年徐男在律師陪同下投案後，也被判處死刑。

2000年最高法院維持更五審死刑判決，將徐、黃、陳判處死刑定讞，不過，徐自強歷經檢察總長提起5次非常上訴，2016年更九審認為，黃、陳指控徐自強的證詞，前後不一且違背常理，基於無罪推定原則，改判徐自強無罪，檢方提起上訴，遭最高法院駁回確定。

陳憶隆、黃春棋遭判死確定逾20年，是目前關最久的死囚，但一直未執行槍決；黃男在徐翻案無罪成功後聲請再審，主張檢察官將火燒之勘驗、鑑定結果等原始之屍體相驗資料，不實登載作為陳憶隆硫酸供述的補強證據，但高院認為沒有理由，裁定駁回。但黃仍不斷聲請再審。