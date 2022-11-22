不少人婚後因為要照顧小孩，常會被迫放棄工作。日前一名人妻抱怨，為了讓老公全心全意工作，她擔起照顧孩子的重任，而老公卻把這一切視為理所當然，不但因為孩子哭鬧發脾氣，還罵她有「公主病」。人妻為重拾家中的地位，在艱難的條件下埋首苦讀，最後總算通過國家考試，霸氣和老公喊話：「我不是公主，我現在是女王」。

這名人妻在臉書《靠北婚姻2.0》發文表示，她和老公常因小事起爭執，某天老公罵她是「公主」，讓她不禁反思自己婚後態度改變的原因。人妻透露，產後為了讓老公安心上班，即使自己也有工作，她仍一肩扛起夜間照顧孩子的責任，但有時孩子哭鬧不休，老公沒當神隊友，還暴怒指責她沒把孩子照顧好。

「我只希望有人幫忙看個小孩，讓我喘口氣」，人妻無奈，婆婆跟老公根本無法照顧小孩，發生狀況時總推得一乾二淨。有一段期間人妻時常覺得頭暈，老公居然不耐煩地說：「我又不是醫生，跟我講是有用？」讓這名人妻瞬間心寒，更立下志願，不再仰賴老公生活。

自此之後，人妻發憤圖強，白天工作晚上帶小孩，利用零碎的時間讀書，最後如願通過國家考試，直說「有了穩定工作，就覺得踏實」。人妻表示，某次又和老公因瑣事吵架，老公揚言離婚，她隔天就約了律師，並傳訊息通知簽字時間，對方的態度才因此稍微收斂。文末，人妻霸氣對老公喊話：「我現在是女王！我不靠你，我高不高興還要知會你？」

這則貼文曝光後，網友紛紛留言叫好，「妳這女子有膽識有智慧」、「這是我看過做得最棒的女生」、「一開始太寵他，讓他沒有同理心」、「這種條件下，能考上真的很厲害」、「水！這樣就對了」、「成功女人的背後，都有一個軟爛男人」。