欣陸(3703)旗下大陸工程今(22)日與柏鴻建設簽約，未來將負責北士科區內的柏鴻君臨個案施工營建，並與P&T集團和三門聯合建築師事務所進行建築設計，共同打造北士科25層擎天地標。

大陸工程資深副總黃東開說，這個案子好事多磨，早在2020年初(3年前)就有接洽，但那時公司案子很飽和所以拒絕接受，沒想到柏鴻建設董事長范姜炳煌回應說，我一定要等到你們，所以3年後，才會有今日的簽約。

負責代銷此案的海悅總經理王俊傑指出，柏鴻君臨每坪開價落在115~130萬，10月已拿到建照，潛銷期間週來人50組，此案坪數規劃30~68坪，樓層地下4樓，地上25樓。

對於明年房市看法，王俊傑說，全球雖面臨通膨，但台灣控制的還算不錯，2023年在高科技業庫存調整恢復正常後，產業展望仍不錯，如此一來，房市負面的聲音就沒有了，自已還是樂觀看待明年的房市表現。

柏鴻建設從事土地整合開發已長達40年，范姜炳煌董事長笑著說，包括富邦等很多建商都曾向公司買地，在建築這個行業做了40年，但還沒有自已蓋過房子，所以選在北士科區內，找出各領域最尖端的專業高手，一起來蓋一棟好房子來自住，也算圓了自已的夢想。

柏鴻建設發跡於土地整合開發，團隊保持低調行事，柏鴻君臨一案，才讓團隊正式出現在媒體面前。柏鴻君臨雖然是是柏鴻建設首次參與推案，但其實柏鴻團隊早已是深耕北區不動產將近40年的資深品牌，包括土地整合開發、委建、都更整合、法規諮詢等，都是柏鴻經年專注的項目，提供專業的全方位服務。