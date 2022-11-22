遭大S追討500萬 汪小菲隔空開戰揚言今來台│中視新聞 20221122

汪小菲昨(21日)對大S接連開砲，還放話搭機到台北處理生活費500萬一事，引起鋪天蓋地的媒體報導，許多網友等著看事件發展。原定有消息指出汪小菲將搭下午1:55分的班機自北京機場起飛，並於下午5:15分飛抵桃園機場，然而不少大陸狗仔開直播等不到人，反倒是一位不明人士現身，引起現場媒體注意。

劉大錘今(22日)在微博發文預告「汪小菲趕赴台灣搶床墊現場直播」，不過似乎等了許久都等不到人，不少吃瓜群眾都在微博發文問「小菲早啊搭上飛機了嗎？，劉大錘解釋今日只有一班飛機到台北，只是班機時間延遲到3點，不過依舊等不到汪小菲，此時卻見到媒體包圍住一個人，讓他好奇蹭過去。不過，由於該人物戴著鴨舌帽入關，無法辨識身分，但狗仔推斷應該不是汪小菲。

劉大錘苦等一下午都不見汪小菲的人影。(圖/劉大錘 快手)

汪小菲不來台灣的相關詞條登上微博熱搜第一名。(圖/微博)

劉大錘見堵不到汪小菲有些不耐煩，再度在微博喊話：「哥到底還去不去啊！床墊不想要了嗎？」網友則紛紛回應他：「看見汪小菲記得跟他說：加油」、「這點兒還沒到機場，那肯定去不了了吧」、「你再等等，小菲馬上自己發微博了」。不過稍早大陸媒體《新浪娛樂》稱已接獲消息，汪小菲今日確定不會到台灣。

消息曝光後，「汪小菲今日不去台灣」的相關詞條登上熱搜榜第一名，網友見到此消息後紛紛表示意見：「啊…這個瓜真的好長啊」、「這個男人昨天全網叫囂一下午就這？」、「他昨天還信誓旦旦今天去呢，怎麼這樣啊，等了一天了」、「特殊原因吧去不了，但是事肯定也會解決」、「請問他不知道手續要辦幾天嗎？」