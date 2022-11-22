台灣生育改革行動聯盟檢視2022年各縣市長候選人的生育政見，雖然有將近60％候選人提出產後支持政策，但僅有12.7％的候選人提出產前照顧政策，但有高達38.2％的候選人沒有提出任何孕產支持政策，這些候選人可能從來沒想過要和選民「一起養小孩」。

政見中包括「弱勢家庭的孕產需求」，如台北市長候選人陳時中提出「設立身心障礙者懷孕諮詢專線」， 建置「無障礙產檢空間與設備」 ; 桃園市長候選人鄭運鵬則提出「弱勢媽媽的陪產服務」，讓沒有婚配或無法從家中獲得支持的女性，可由市政府設置的專業社工人員協助陪產或陪產檢。

台北市長候選人蔣萬安提出「孕婦可申請十二次定額計程車券」; 高雄市長候選人陳其邁擴大孕婦產檢計程車車資補助。澎湖縣長候選人賴峰偉提出二、三級離島孕產婦往返馬公本島產檢與住宿補助 ; 宜蘭縣長候選人林姿妙提出10次、每次300元的產檢交通補助，相較於交通和住宿補助，生動盟認為候選人更應該先檢視，現階段次數頻繁的產檢是否提供孕產家庭有品質的諮詢與生產討論，或只是舟車勞頓、花費漫長的時間候診，卻在5分鐘內倉促結束產檢。

生動盟肯定部分候選人提出創新公共化產後照顧政策，陳時中提出「公衛護士的家訪制度」、建置「爸爸友善育兒支持圈」，屏東縣候選人蘇清泉提出縣府與企業協商「減少工時、不扣薪」，澎湖縣長候選人陳光復提出「推動公辦民營或公辦公營的月子中心」。